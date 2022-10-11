Происшествия

Мобилизованные россияне начали массово погибать на войне: ГУР представило «говорящую» статистику

Ирина

В районе Херсонщины тактическая группа вражеского батальона 150-й мотострелковой дивизии уже потеряла убитыми более 520 мобилизованных. Что примечательно, есть и дополнительная информация насчет данного успеха ВСУ.

Время чтения: 29 Секунд

Об этом сообщил «Остров», сославшийся на сводку Генштаба армии Украины, передает «УРА-Информ».

«Противник продолжает нести потери. По уточненным данным, уже 9 октября была расстреляна тактическая группировка вражеского батальона 150-й мотострелковой дивизии, действовавшая в направлении Херсона и состоявшая в основном из мобилизованных солдат. Уже есть более 520 погибших”, – сообщили представители ВСУ.

Так же есть информация о том, что мобилизованными россиянами фактически «затыкают» дыры в других группах и батальонах, а потому можно говорить о большем количестве ликвидированных призывников.

Как сообщалось временем ранее, партизаны Херсонщины жестко наказали коллаборанта: СМИ раскрыли, что произошло с любителем «русского мира».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

В Москву начали стягивать силовиков: СМИ Запада выяснили, что происходит в столице РФ

Журналисты утверждают, что рейтинг главы Российской Федерации Владимира Путина падает в пропасть. По их словам, в глазах так называемых Z-патриотов он стал несостоявшимся Акелой, поэтому ему срочно нужно найти замену.

Ирина

Партизаны Херсонщины жестко наказали коллаборанта: СМИ раскрыли, что произошло с любителем «русского мира»

В интернете появилась информация о том, что еще один предатель Украины поплатился за сотрудничество с оккупантами из Российской Федерации. Речь идет о коллаборанте по имени Андрей Кошелев, который является замом оккупационной ВГА населенного пункта Белозерки.

Ирина

В Москву готовится вторжение извне: Пономарев предупредил, что это будет не НАТО, и не Украина

Представители известного Легиона «Свобода России» обратили внимание на заявление оппозиционера Ильи Пономарева, который сообщил, что Российская Федерация будет освобождена не силами Запада или Украинского государства, а совершенно другими людьми.

Ирина

Истребители РФ вторглись в страны НАТО: СМИ рассказали о курьезном случае

Североатлантический альянс пришел в замешательство, когда зафиксировал над своим небом истребители возможного противника. Притом выяснилось, что самолеты РФ были сразу в нескольких государствах.

Ирина

Путин решил по особому использовать Запорожскую АЭС: был подписан указ

Владимир Путин приказал полностью передать ЗАЭС под контроль оккупационной армии Российской Федерации и, непосредственно, самой Российской Федерации.

Ирина

Ядерные реакторы ЗАЭС были заминированы: СМИ раскрыли тревожные данные

Бывший глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков сообщил о том, что Российская Федерация продолжает угрожать не только Украине, но и всему миру ядерным терроризмом. Выяснилось, что оккупанты решили расположить взрывоопасные устройства совсем рядом с реакторами на Запорожской АЭС.