Мобилизованные россияне начали массово погибать на войне: ГУР представило «говорящую» статистику

В районе Херсонщины тактическая группа вражеского батальона 150-й мотострелковой дивизии уже потеряла убитыми более 520 мобилизованных. Что примечательно, есть и дополнительная информация насчет данного успеха ВСУ.

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Об этом сообщил «Остров», сославшийся на сводку Генштаба армии Украины, передает «УРА-Информ».

«Противник продолжает нести потери. По уточненным данным, уже 9 октября была расстреляна тактическая группировка вражеского батальона 150-й мотострелковой дивизии, действовавшая в направлении Херсона и состоявшая в основном из мобилизованных солдат. Уже есть более 520 погибших”, – сообщили представители ВСУ.

Так же есть информация о том, что мобилизованными россиянами фактически «затыкают» дыры в других группах и батальонах, а потому можно говорить о большем количестве ликвидированных призывников.

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