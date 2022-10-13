Запад поможет Украине закрыть небо: Ермак сообщил, что произошло

В среду, 11 октября, в Брюсселе начались переговоры Контактной группы по обороне Украины — так называемого «Рамштайна». Там ждут решения закрыть небо на Украине.

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Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Телеграмме, передает «УРА-Информ».

«Мы должны усилить противовоздушную оборону». Еще один Рамштайн. Для нас это историческое событие, потому что мы решили закрыть небо», — написал Ермак.

Он указал, что в последнее время ОП активно обсуждал с американским руководством использование современных средств ПВО. Это вынужденная мера, так как российская армия, потерпев поражения на фронтах, усилила ракетный террор мирных украинских городов и сел.

Тактику нового агрессора глава ОП назвал «мучением». Он заверил, что не будет помогать Москве раздавить Украину.

«Укрепление системы ПВО — это первый пункт «Рамштайна», — сказал Ермак.

Он напомнил, что Украина уже получила систему “Ирис-Т”. Глава ведомства заверил, что работы по созданию в Украине более совершенных систем противовоздушной и противоракетной обороны будут выполнено. По его словам, небо будет надежно защищено от нападения русского агрессора.

Напомним, Киев уже ответил Москве за обстрелы: Шарий показал, что уничтожили ВСУ в Белгородской области.