Происшествия

Россияне снова нанесли удар по Одесщине: есть раненые

Утром четвертого июня был нанесен очередной ракетный удар.

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Сегодня утром, четвертого июня, российские оккупанты нанесли очередной ракетный дар по Одесской области. Оперативное командование “Юг” подтвердило нанесение удара п крылатой ракете воздушного базирования.

Отмечается, что россияне запустили ракету Х-59 самолетами стратегической авиации. Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, пишет УРА-Информ.

На данный момент сообщается о том, что два человека получили ранения. В каком состоянии они находятся пока не сообщается.

Отметим, что вчера вечером россияне выпустили четыре крылатых ракеты. Противовоздушная оборона Украины сбила одну крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты – над Николаевщиной.

Ранее в ОПУ рассказали, где будет использоваться западное оружие.

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