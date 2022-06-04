Россияне снова нанесли удар по Одесщине: есть раненые

Утром четвертого июня был нанесен очередной ракетный удар.

Время чтения: 31 Секунд

Сегодня утром, четвертого июня, российские оккупанты нанесли очередной ракетный дар по Одесской области. Оперативное командование “Юг” подтвердило нанесение удара п крылатой ракете воздушного базирования.

Отмечается, что россияне запустили ракету Х-59 самолетами стратегической авиации. Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, пишет УРА-Информ.

На данный момент сообщается о том, что два человека получили ранения. В каком состоянии они находятся пока не сообщается.

Отметим, что вчера вечером россияне выпустили четыре крылатых ракеты. Противовоздушная оборона Украины сбила одну крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты – над Николаевщиной.

Ранее в ОПУ рассказали, где будет использоваться западное оружие.