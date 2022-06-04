Политика

Гражданин Франции погиб на поле боя в Украине

Он воевал на стороне Украины.

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Гражданин Франции погиб в Украине в бою. Об этом сообщило в пятницу МИД в Париже. Как сообщает радио Европа 1, француз был убит в Харьковской области.

“Мы получили печальное известие о том, что француз был смертельно ранен в ходе боевых действий в Украине, – сообщается в пресс-релизе МИД Франции. – Мы выражаем соболезнования его семье”, сообщает УРА-Информ.

По данным AFP, мужчина уехал воевать на Украину добровольцем. Его личность не разглашается; также официально неизвестно, где он умер.

В четверг французское радио Europe 1 сообщило о «первом французском военным», погибшем в Украине, который был «смертельно ранен артиллерийским огнем» в Харьковской области.

«Этот молодой человек вступил в Украинский иностранный легион и воевал против российской армии», — сообщает «Европа 1».

В понедельник в Украине скончался французский журналист BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф, который ехал в составе гуманитарного конвоя в Луганской области.

Ранее в ОПУ рассказали, где будет использоваться западное оружие.

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