Общество

В ОПУ рассказали, где будет использоваться западное оружие

Партнеры из США знают, где будет применять их вооружение украинская армия

Время чтения: 31 Секунд

Украина не планирует использовать американское вооружение в войне для атаки объектов на территории России. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Также политик уточнил, что партнеры из США знают, где будет применять их вооружение.

«Задача России № 1 — подорвать доверие между Украиной и США. Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак объектов на территории России. Наши американские партнеры знают, где используется их техника. Любые вбросы о таких намерениях — пропаганда российских спецслужб», – сообщил Подоляк.

Ранее сообщалось, что в украинских портах из-за войны РФ против Украины остаются заблокированными 68 иностранных судов. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

“Промытые мозги у народа”: российский пропагандист из Великобритании засветился в Мариуполе

Филлипс будто бы «немало помогает Мариуполю» и возит некую гуманитарку

РФ уже выкрала часть суден из портов Украины

В украинских портах остаются заблокированными 68 иностранных судов

“Смеются и издеваются”: Гиркин расстроен положением дел армии РФ

В России разведка — в хлам, дипломатия — в ноль

100 дней войны с Россией: топ-5 побед украинской армии

За сто дней полномасштабных действий у украинской армии было много успешных действий.

Бесстрашные российские десантники бегут с Украины: уже 257 военных написали отказы

Они даже себя травмируют, чтобы не попасть на передовую

Жителей столицы предупредили об опасности в Киевском море: стало известно, что там находится

В условиях войны с Российской Федерацией, к сожалению, некоторые места в Украинском государстве все еще остаются опасными. В частности, это касается зон, где велись или ведутся активные боевые действия.