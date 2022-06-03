В ОПУ рассказали, где будет использоваться западное оружие

Партнеры из США знают, где будет применять их вооружение украинская армия

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Украина не планирует использовать американское вооружение в войне для атаки объектов на территории России. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Также политик уточнил, что партнеры из США знают, где будет применять их вооружение.

«Задача России № 1 — подорвать доверие между Украиной и США. Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак объектов на территории России. Наши американские партнеры знают, где используется их техника. Любые вбросы о таких намерениях — пропаганда российских спецслужб», – сообщил Подоляк.

Ранее сообщалось, что в украинских портах из-за войны РФ против Украины остаются заблокированными 68 иностранных судов.