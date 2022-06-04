Арестович рассказал, продолжится ли война в Украине после смерти Путина

Советник главы Офиса президента высказал свое мнение по этому поводу.

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После смерти президента России Владимира Путина в Кремле не захотят продолжения войны в Украине. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он прокомментировал последнюю информацию в международной прессе о том, что Путин болен раком и непонятно, сколько ему еще осталось жить. Арестович ответил на вопрос, что же будет дальше в случае смерти российского президента, пишет УРА-Информ.

“Как только Путин умрет – реально кто-то сольет из прислуги Путина или “башен Кремля”, начнутся обвальные процессы верхушки… Ну, могут еще две недели изображать, что он жив. А самое главное – будет поставлен вопрос: а зачем вообще разрушать американоцентричный мир? Думаю, никто в военно-политическом руководстве будет не в состоянии объяснить, зачем им вообще война в Украине”, – ответил Арестович.

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