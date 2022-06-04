Политика

Арестович рассказал, продолжится ли война в Украине после смерти Путина

Советник главы Офиса президента высказал свое мнение по этому поводу.

Время чтения: 40 Секунд

После смерти президента России Владимира Путина в Кремле не захотят продолжения войны в Украине. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он прокомментировал последнюю информацию в международной прессе о том, что Путин болен раком и непонятно, сколько ему еще осталось жить. Арестович ответил на вопрос, что же будет дальше в случае смерти российского президента, пишет УРА-Информ.

“Как только Путин умрет – реально кто-то сольет из прислуги Путина или “башен Кремля”, начнутся обвальные процессы верхушки… Ну, могут еще две недели изображать, что он жив. А самое главное – будет поставлен вопрос: а зачем вообще разрушать американоцентричный мир? Думаю, никто в военно-политическом руководстве будет не в состоянии объяснить, зачем им вообще война в Украине”, – ответил Арестович.

Ранее мы сообщали, что россияне снова нанесли удар по Одесщине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Железный занавес опускается: Россию исключили из 42 международных организаций

Среди них — Совет Европы, Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация и Международный союз железных дорог

Гиркин прокомментировал проффесиональные качества министра обороны РФ

Шойгу не может определять «новые задачи»

Эксперт рассказал, при каких условиях Беларусь может пойти в наступление на Украину

Олег Жданов высказал свое мнение.

Мир уже устал от войны в Украине: это уже не тренд

Все меньше и меньшее количество людей интересуются тем, что происходит в Украине.

Дипломатические споры между Украиной и Германией разрешены: прошла дружественная встреча

Руслан Стефанчук побывал с рабочим визитом в Германии.

Гражданин Франции погиб на поле боя в Украине

Он воевал на стороне Украины.