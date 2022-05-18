Происшествия

Рядом с Землей пролетит огромный астероид: существует ли опасность

Момент пролета должен произойти 22 мая

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В воскресенье, 22 мая, в 2:26 по всемирному времени рядом с Землей пролетит крупный астероид. Более одного километра в диаметре, это самый большой в своем роде, который пролетал над нашей планетой в последние месяцы. Жителям Земли не грозит столкновение, — успокаивают астрономы.

На веб-сайте НАСА CNEOS есть постоянно обновляемый список так называемых Околоземных астероидов, т.е. объектов, которые проходят в относительно непосредственной близости от нашей планеты. Одним из ближайших событий этого типа является астероид № 7335, также известным под временным обозначением 1989 JA, пишет УРА-Информ.

Он былобнаружен 1 мая 1989 года. Это сделала Элеонора Хелин в Паломарской обсерватории в США. Орбита объекта хорошо известна. В год своего открытия он был близко к нашей планете, потом летал в 1996 и 2015 годах, но был намного дальше. В этом году сближение будет ближе, чем в 1989 году.

Тело пролетит вблизи Земли с относительной скоростью 13,12 км/с, что составляет свыше 47 000 километров в час. Кратчайшее расстояние составит около 4 миллионов километров, что чуть более чем в 10 раз превышает расстояние от Земли до Луны. Ученые уверены в своих расчетах с точностью всего в 153 км, так что мы можем быть спокойны — столкновение для нас безопасно, успокаивают астрономы.

Ранее ученые назвали лучший напиток от деменции.

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