Эвакуация из Азовстали стала результатом тактической договоренности между Украиной и Россией – ISW

Однако Кремль снова может обмануть.

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Сдача металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе стала результатом тактической договоренности между Украиной и Россией.

Украинская сторона рассчитывает на спасение защитников завода, а Кремль сможет объявить о том, что возьмет город под полный контроль, считают эксперты американского Института военных исследований (ISW) в отчете, опубликованном в среду, пишет УРА-Информ.

Защитники Мариуполя, заключенные на заводах «Азовстали», вероятно, сдались после того, как Киев согласовал условия их эвакуации. Тем не менее Кремль перед лицом недовольства части российской элиты и общественности, ожидающих полной сдачи города, может отказать в обмене украинских солдат с «Азовстали» на российских военнопленных, считают эксперты Института иностранных дел предсказывать.

По мнению американского центра, российские власти согласились на условное соглашение об эвакуации, чтобы объявить о взятии Мариуполя и тем самым противостоять критике в социальных сетях после недавних поражений на фронте (особенно поражения, понесенного 8 мая в ходе Донцовской переправы) и – вообще – на фоне мелких успехов армии в Украине. О вероятности такого сценария свидетельствует запланированный на 18-21 мая пресс-тур иностранных журналистов на оккупированные территории Украины (в том числе, вероятно, в Мариуполь ), спешно подготовленный Минобороны России.

Соглашение о сдаче защитников «Азовстали» вызвало возмущение и замешательство в пророссийских соцсетях, что удивило Кремль и могло ослабить российские информационные операции, подчеркивают аналитики ISW.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл последнюю информацию оп поводу эвакуации из Азовстали.