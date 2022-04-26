Происшествия

Оккупанты обстреляли Запорожье: сообщается о нескольких взрывах

Утро 26 апреля началось с обстрелов в городе.

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Утро 26 апреля началось со взрывов в Запорожье. С самого утра в городе местные жители сообщили о сильных взрывах.

Отмечается, что приблизительно около 7:00 местные жители начали массового сообщать о взрывах в городе. Местная власть также подтвердила, что были “прилеты” по Запорожью, пишет УРА-Информ.

“Утром, в 6:50, зафиксированы “прилеты”. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии”, – Запорожская ОВА подтверждает прилеты по городу.

По состоянию на 8:30 о последствиях прилетов и куда именно прилетели ракеты пока неизвестно. Также не сообщается есть ли жертвы и раненые.

Стоит отметить, что Запорожье готовится к возможному нападению РФ с юга. Такое заявление сделала британская разведка

Российские войска, вероятно, пытаются оцепить сильно укрепленные украинские позиции на востоке Украины.  По данным разведки, украинские войска формируют оборону в Запорожье, готовясь к потенциальному нападению России с юга.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе могут применить химическое оружие против защитников и местных жителей.

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