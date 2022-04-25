В Мариуполе могут применить химическое оружие против защитников и местных жителей – разведка

россия готова пойти на такой шаг.

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российская федерация несмотря на заявления властей из Кремля продолжает попытки штурмовать Азовсталь в Мариуполе, где находятся украинские защитники и обычные мирные жители.

Украинская разведка сообщает, что российские оккупанты не отказалась от планов применения химического оружия в городе, пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление ГУР.

“Против людей, находящихся на территории завода “Азовсталь”, может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое “выкуривание” украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия”, – говорится в заявлении.

Сообщается, что россияне готовятся нанести бомбово-ракетные удары с боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российские подразделения “войск радиационной, химической и биологической защиты” будут применять аэрозоли с химическим оружием.

Ранее мы сообщали, что появилось предполагаемое видео момента взрыва и начала пожара в Брянске.