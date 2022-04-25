США не ввели санкций против предполагаемой жены Путина: они боятся его реакции

Алина Кабаева пока не находится под санкциями.

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Недавно США отказались от введения санкций в отношении Алины Кабаевой — предполагаемой партнерши Владимира Путина и матери его детей. Есть опасение, что российский президент воспримет это как личный удар и отреагирует агрессивно. Это может затруднить мирные переговоры в Украине.

Как пишет The Wall Street Journal, пакеты санкций в США обычно разрабатываются Министерством финансов и Государственным департаментом совместно. Прежде чем объявить санкции, они часто должны быть одобрены Советом национальной безопасности. Минфин подготовил санкции в отношении Алины Кабаевой, которую США признают партнером Владимира Путина и матерью его троих детей, но Совет национальной безопасности в последний момент принял решение убрать ее имя из списка, пишет УРА-Информ.

The Wall Street Journal сообщает, что «среди американских официальных лиц, обсуждающих этот шаг, существует мнение, что введение санкций в отношении Кабаевой будет считаться ударом по Путину настолько личным, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США», переговоры о мире в Украине станут еще более трудными.

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