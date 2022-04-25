Экономика

США не ввели санкций против предполагаемой жены Путина: они боятся его реакции

Алина Кабаева пока не находится под санкциями.

Время чтения: 50 Секунд

Недавно США отказались от введения санкций в отношении Алины Кабаевой — предполагаемой партнерши Владимира Путина и матери его детей. Есть опасение, что российский президент воспримет это как личный удар и отреагирует агрессивно. Это может затруднить мирные переговоры в Украине.

Как пишет The Wall Street Journal, пакеты санкций в США обычно разрабатываются Министерством финансов и Государственным департаментом совместно. Прежде чем объявить санкции, они часто должны быть одобрены Советом национальной безопасности. Минфин подготовил санкции в отношении Алины Кабаевой, которую США признают партнером Владимира Путина и матерью его троих детей, но Совет национальной безопасности в последний момент принял решение убрать ее имя из списка, пишет УРА-Информ.

The Wall Street Journal сообщает, что «среди американских официальных лиц, обсуждающих этот шаг, существует мнение, что введение санкций в отношении Кабаевой будет считаться ударом по Путину настолько личным, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США», переговоры о мире в Украине станут еще более трудными.

Ранее мы сообщали, что Блинкен и Остин тайно посетили Киев.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский резко отреагировал на бездействие Евросоюза

Сильные слова украинского президента во время войны в Украине.

Новые санкции США против россии: что ожидает россиян

Американцы вводят новые санкции из-за войны в Украине.

США могут отменить санкций, если это будет способствовать прекращению войны в Украине

Энтони Блинкен не исключает такого шага.

Пенсионеры в Украине могут дополнительно получить 2000 грн: кто получит доплату

Речь о пенсионерах-переселенцах.

Что изменится для украинцев в апреле: главное

Несмотря на войну в апреле украинцев ждет несколько изменений.

Частичное возобновление работы службы доставки Turbo

Впервые о службе доставки Turbo киевляне узнали в августе 2021 года и в такое непростое время компания решила поддержать своих настоящих и будущих клиентов, возобновив свою работу с 11:00 до 16:00.