Арестович снова удивился действиями россиян: такого я не ожидал

Советник главы Офиса президента рассказал о странном поведении российской армии

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Российская армия продолжает удивлять. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live Арестович заявил, что российская армия решила пойти в наступление по всем фронтам. Такое решение россиян Арестович называет странным, пишет УРА-Информ.

“Я начинаю думать, может действительно Христо Грозев (журналист-расследователь, – ред.) прав, Владимир Владимирович [Путин] решил лично руководить всеми операциями? По глобусу… С военной точки зрения это величайшая глупость, но они реально пытаются везде наступать. Ну ладно”, – сказал он в интервью Марку Фейгину.

Арестович отметил, что враг наступает не только на Донбассе, но и также хочет продвинуться в направлении Кривого Рога и Запорожья.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 26 апреля, оккупанты обстреляли Запорожье. На данный момент о жертвах и раненых ничего не сообщается.