Происшествия

Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Одессе: последние данные

рф продолжает обстреливать ракетами украинские города.

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Сегодня утром, четвертого апреля, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Николаеву. Эту информацию в своем телегарм канале подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

На данный момент неизвестно, куда именно были нанесены удары. Информация по этому поводу собирается, пишет УРА-Информ.

“Друзья с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные”, – написал он.

В тоже время ночью были запущены очередные ракеты по Одессе.  Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что ракета попала по одному из объектов города.

“Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в дальнейшем уточняется”, – написал он в своем телеграм канале.

На данный момент больше информации по ситуации в Николаеве и Одессе неизвестно. Ранее мы сообщали, что в армии рф массово пишут рапорта об увольнении и не хотят ехать на войну в Украину

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