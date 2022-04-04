Эксперт рассказал, готов ли путин применить ядерное оружие

Андрей Пионтковский высказал свое мнение

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Политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала Эспрессо высказал свое мнение по поводу того, использует ли президент рф ядерное оружие.

Он предполагает, что именно этим видом оружия он страшит НАТО, пишет УРА-Информ.

“Использование ядерного оружия – это единственный инструмент, который путин планирует в войне с Западом. Он объявил войну на 24 февраля, в 15 декабря в ультиматуме НАТО, забирайтесь из 12 стран. Он хочет, чтобы НАТО вернулось на позиции Сталина. Использование ядерного оружия входит в его программу. В Украине оно бессмысленно, оно ничего не решает, кроме свершения нового преступления. Ядерное оружие ему нужно для унижения победы над Западом”, – заявил эксперт.

Пионтковский считает, что украинская армия отвечает всем стандартам НАТО.

“Украинская армия единственная, которая сейчас отвечает стандартам НАТО. Вот это они начинают медленно и постепенно понимать. А вот каким будет постпутинский мир после победы Украины об этом они пока еще не задумываются. Об этом мы должны думать”, – сказал эксперт.

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