Политика

Эксперт рассказал, готов ли путин применить ядерное оружие

Андрей Пионтковский высказал свое мнение

Время чтения: 48 Секунд

Политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала Эспрессо высказал свое мнение по поводу того, использует ли президент рф ядерное оружие.

Он предполагает, что именно этим видом оружия он страшит НАТО, пишет УРА-Информ.

“Использование ядерного оружия – это единственный инструмент, который путин планирует в войне с Западом. Он объявил войну на 24 февраля, в 15 декабря в ультиматуме НАТО, забирайтесь из 12 стран. Он хочет, чтобы НАТО вернулось на позиции Сталина. Использование ядерного оружия входит в его программу. В Украине оно бессмысленно, оно ничего не решает, кроме свершения нового преступления. Ядерное оружие ему нужно для унижения победы над Западом”, – заявил эксперт.

Пионтковский считает, что украинская армия отвечает всем стандартам НАТО.

“Украинская армия единственная, которая сейчас отвечает стандартам НАТО. Вот это они начинают медленно и постепенно понимать. А вот каким будет постпутинский мир после победы Украины об этом они пока еще не задумываются. Об этом мы должны думать”, – сказал эксперт.

Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и Одессе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Резников назвал имена военных, которые творят чудеса на поле боя

Министр обороны отметил сразу нескольких военных.

Россия совершила военные преступления – Макрон

Французский президент высказался о Буче.

Финляндия десятилетиями готовится к войне с Россией: стало известно как

Важные шаги страны в этом нарпавлении.

Джонсон заверил Зеленского в дальнейшем увеличении военной помощи

Важная новость от Великобритании.

Санкции должны принести мир Украине, а не мир нечистой совести Европы – польский премьер

Сильные слова Матеуша Моравецкого.

Президент Европарламента едет в Киев

Из соображений безопасности подробности поездки неизвестны.