рф хочет призвать еще 60 тысяч солдат для войны с Украиной

Оккупанты не оставляют попыток отобрать, как минимум весь Донбасс.
российская федерация намерена провести скрытую мобилизацию для того, чтобы продолжить попытки захватить новые территории Украины.
Генштаб отметил, что мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Стало известно, в каких именно регионах должна пройти основная мобилизация. Речь идет о Краснодарском крае, Пермском кран, Дагестане, Ингушетии и Калмыкии, пишет УРА-Информ.
“Военно-политическим руководством Российской Федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт”, – отметили в Генштабе.
Интересно, что главой мотивацией для резервистов являются деньги. Отмечается, что среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых “трофеев”, то есть грабежа и мародерства.
Так как новой и современной техники у россиян практически не осталось комплексирование будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники.
Ранее мы сообщали, что в армии рф массово пишут рапорта об увольнении и не хотят ехать на войну в Украину.
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