Происшествия

рф хочет призвать еще 60 тысяч солдат для войны с Украиной

Оккупанты не оставляют попыток отобрать, как минимум весь Донбасс.

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российская федерация намерена провести скрытую мобилизацию для того, чтобы продолжить попытки захватить новые территории Украины.

Генштаб отметил, что мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Стало известно, в каких именно регионах должна пройти основная мобилизация. Речь идет о Краснодарском крае, Пермском кран, Дагестане, Ингушетии и Калмыкии, пишет УРА-Информ.

“Военно-политическим руководством Российской Федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт”, – отметили в Генштабе.

Интересно, что главой мотивацией для резервистов являются деньги. Отмечается, что среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых “трофеев”, то есть грабежа и мародерства.

Так как новой и современной техники у россиян практически не осталось комплексирование будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники.

Ранее мы сообщали, что в армии рф массово пишут рапорта об увольнении и не хотят ехать на войну в Украину.

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