Общество

В армии рф массово пишут рапорта об увольнении и не хотят ехать на войну в Украину

Таких случаев становится все больше и больше.

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В российской армии увеличивается количество случаев, когда офицеры и солдаты пишут рапорты на увольнение и отказываются участвовать в войне в Украине.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в оперативной информации по состоянию на 06:00 3 апреля морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остаются крайне низкими, пишет УРА-Информ.

Так в ВСУ отметили, что командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях.

Также отмечается, что личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался участвовать в боевых действиях на территории Украины. Запланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Из-за таких действий военных российское руководство осуществляет агитацию среди гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. При этом агитация проводится как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Ранее мы сообщали, что оккупанты атаковали Одессу.

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