Общество Происшествия

В Донецке будет восстановлена работа светофоров

Проблема в отсутствии специалистов-электронщиков

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Работа светофоров во временно оккупированном украинском Донецке, которые прекратили работать еще месяц назад, будет восстановлена только в августе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление «мэра» города Алексея Кулемзина.

«Дончане, светофоры, размещенные по ул. Артема, ул. Университетской и пр. Ленинскому сейчас работают в дежурном режиме. Из-за сильной грозы, которая прошла в Донецке 28 июня, была нарушена работа электронного блока управления автоматизированной системы, которая координировала работу светофоров по средствам проводной связи», — отметила Кулемзин.

В данный момент, по его словам, ведутся работы по расшифровке электронной схемы координирующего устройства. Также в Донецк ожидается поставка необходимых электронных элементов.

«В течение августа светофоры возобновят свою работу в прежнем режиме уже с новым программным обеспечением», — добавил «мэр».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины раскрыла, а также оперативно ликвидировала ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из России.

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