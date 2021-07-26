В Украине СБУ ликвидировала пророссийскую ботоферму

В данный момент ведется следствие

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Служба безопасности Украины раскрыла, а также оперативно ликвидировала ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из России. Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает УРА-Информ.

«Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее „мощности“, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это „накрутка“ количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. „Расчеты“ велись в рублях», — сказано в уведомлении СБУ.

В данный момент ведется следствие.

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