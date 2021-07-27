В «ДНР» грозятся донести «русский мир» до всего постсоветского пространства

В качестве примера переноса «русского мира» в другие места, «политик „ДНР“» назвал фестиваль «Звезды над Донбассом»

Время чтения: 33 Секунд

Председатель «общественной палаты „ДНР“» Александр Кофман заявил, что «русского мира» одному Донбассу мало. Его идею необходимо донести всем странам на постсоветском пространстве. Об этом он заявил местному каналу, передает УРА-Информ.

«Донбасс является двигателем всего русского. И мы возложили на себя эту тяжелую, но очень почетную ношу», — считает Кофман.

В качестве примера он привел фестиваль «Звезды над Донбассом».

«Это очень важно, — радуется Кофман, — это и есть та самая интеграционная программа „русского мира“, когда русский Донбасс привез в русскую Осетию русских писателей из России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что рано или поздно вопрос замены президента Российской Федерации Владимира Путина все-таки поднимется. Такое заявление сделал известный журналист Иван Яковина.