Кипр подсчитывает потери после сильного пожара: величайшая трагедия в истории страны

Разрушено более 50 домов

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В результате пожара на Кипре, начавшегося в субботу около 14 часов, четыре человека погибли. Разрушено более 50 домов. Сгорели большие участки соснового леса и оливковых деревьев. Пострадавшим будет выплачена компенсация.

Власти Кипра заявили в воскресенье, что массовый пожар, который бушевал на площади примерно 55 квадратных километров с субботы у подножия горного хребта Троодос, локализован, пишет УРА-Информ.

— После успешной борьбы с пожарами греческих и израильских самолетов и уменьшения количества пожаров пожарная служба и департамент лесного хозяйства проинспектировали пострадавшие районы, которые теперь считаются безопасными, — заявила пресс-секретарь правительства Кипра Ниови Париссину.

Она добавила, что жители эвакуированных деревень были проинформированы о том, что они могут вернуться в свои дома при условии, что они будут в безопасности.

Правительство предупредило, что в ближайшие несколько дней потребуется особая осторожность, поскольку опасность пожара остается высокой.

Президент Кипра Никос Анастасиадис, который в воскресенье назвал пожар величайшей трагедией в истории республики, не считая вторжения турецких войск в 1974 году, приказал Министерству внутренних дел и районным управлениям немедленно начать подсчет потерь.

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