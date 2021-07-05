Жители ОРДО обратились к властям Ростовской области: умоляют помочь

Хотят получить местные автобусы

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Недавно в Ростовской области сообщили о том, что к 2023 году весь общественный транспорт Ростова-на-Дону будет оборудован кондиционерами. В свою очередь жители ОРДО своеобразно отреагировали на эту новость.

Люди в «ДНР» умоляют ростовчан отдать им списанный транспорт, или же продать его по умеренной цене так называемым местным властям. Жителям ОРДО неоднократно обещали жизнь «как в Ростове» — уровень зарплат, социальных выплат и прочего, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Нужно только подождать, пару годиков или больше, но все равно все будет так, как там. Может, начнут со списанных автобусов, которые очень бы пригодились в «ДНР». Где общественный транспорт – это один из символов «процветания»», — пишет источник.

«В нашем транспорте дыры в полу, грязь, колеса и двери отваливаются на ходу, вечно горят, ломаются», — пишут люди, обращаясь к ростовчанам с просьбой отдать старые автобусы.

Источник отмечает, что перспектива вполне реальна. Например, в начале мая этого в Алчевск своим ходом приехали 7 больших городских автобусов, списанных в Санкт-Петербурге и выданных «ЛНР» как гуманитарная помощь.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО сравнили зарплаты в «ДНР» и Ростовской области.