Очередной шок в Канаде: обнаружены новые безымянные могилы

Это не первый подобный случай за последние месяцы

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Георадарное исследование выявило останки 182 человек — еще одно шокирующее открытие в Канаде. На этот раз безымянные могилы были найдены в бывшей индийской обязательной школе, которая сейчас является гостиницей, недалеко от Крэнбрука, Британская Колумбия.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях в среду группой Lower Kootenay Band, индийская община Акама проводит георадиолокационные исследования в бывшем здании St. Eugeniusza, и здесь находились останки 182 человек, захороненных в неглубоких могилах, пишет УРА-Информ со ссылкой на канадские СМИ.

St. Eugeniusza – единственная из так называемых канадских школ-интернатов, которые были преобразованы в роскошный отель. St. Eugeniusz Golf Resort & Casino и находится примерно в 200 метрах от школьного кладбища.

На прошлой неделе в Саскачеване появилась информация о том, что на кладбище средневековой школы была обнаружена 751 могила без опознавательных знаков. В конце мая в Британской Колумбии было объявлено об обнаружении братской могилы с останками 215 детей, учащихся школе-интернате для индейцев Камлупса. Федеральные и провинциальные правительства Канады объявили о финансовой поддержке дальнейших поисков георадаров на территории бывшей школы.

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