Политика

Зеленский продолжает подготовку к встречам с Меркель и Байденом: на конку газовый вопрос

В команде Зеленского прорабатывают различные сценарии по газовому треку

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время должен будет провести личные переговоры с Канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом. Глава государства активно готовится к важным переговорам.

Источник отмечает, что в команде Зеленского прорабатывают различные сценарии по газовому треку и моделирует несколько вариантов, включительно с сохранением транзита через Украину в Европу до 2034 года, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны депутата.

Источник отмечает, что Меркель должна обсудит транзит с президентом России Владимиром Путиным. Также эту ситуацию обговорит Зеленский с главой Белого дома.

«Германия уже подавала сигналы, что Меркель в разговоре с Путиным будет обсуждать сохранение транзита по украинской ГТС. Зеленский должен будет обсудить несколько вариантов, устраивающих Украину с Меркель и Байденом», — пишет паблик.

Кроме того, западные партнеры поддерживают прямые переговоры Зеленского с Путиным и позиция России с торможением диалога их не устраивает.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского определились, что делать с ГТС.

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