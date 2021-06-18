Происшествия

Сектор Газа: Израиль разбомбил цели ХАМАС

В Израиле снова продолжаются авиаудары

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ВВС Израиля атаковали цели ХАМАС на палестинской территории. Это второй авиаудар Израиля по сектору Газа с начала этой недели.

Незадолго до полуночи израильская армия объявила, что ее боевики направляются к позиции ХАМАС в Секторе Газа в отместку за запуск зажигательных шаров с палестинской территории, который вызвал десяток пожаров на юге Израиля, пишет УРА-Информ.

Израильская армия сообщила, что она атаковала военный объект ХАМАС и ракетную площадку в Газе и Хан-Джунус, город к югу от анклава. Ранее сирены тревоги звучали во многих израильских деревнях, граничащих с сектором Газа.

Это второй израильский авиаудар по сектору Газа с начала этой недели. Агентство AFP отмечает, что атаки Израиля не совпадают с действиями Организации Объединенных Наций и Египта по попытке закрепить хрупкое прекращение огня, начатое 21 мая после 11 дней боев между ХАМАС и израильскими военными.

Ранее мы сообщали, что в Израиле было сформировано правительство Беннета.

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