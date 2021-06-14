Израиль: конец эры Нетаньяху, сформировано правительство Беннета

За кабинет Нафтали Беннета проголосовало 60 депутатов,

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Парламент Израиля избрал новое правительство Нафтали Беннета. За кабинет Нафтали Беннета проголосовало 60 депутатов, против — 59. Один воздержался. Вчерашнее голосование завершает 12-летнее правление Биньямина Нетаньяху.

О создании правительства вел переговоры лидер левоцентристской партии «Еш Атид» Джаир Лапид. Ликуд Биньямин Нетаньяху победил на выборах, но не смог сформировать большинство. Новое правительство состоит из многих партий, а также пользуется поддержкой Объединенного арабского списка, группы, которая представляет граждан Израиля арабского происхождения. После объявления голосования Нетаньяху и Беннетт обменялись рукопожатием, пишет УРА-Информ.

Согласно коалиционному соглашению, Нафтали Беннетт возглавит правительство в течение двух лет, а затем Яир Лапид, известный своими антипольскими заявлениями, возглавит правительство в течение следующих двух лет. Лапид будет главой МИД в правительстве.

За последние два года в Израиле четыре раза проводились выборы в Кнессет. Ни на одних из них никто не получил постоянного большинства.

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