Пушилин рассказал, что ждать от дорог ОРДО: ситуация вряд ли изменится

Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время

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Так называемый главарь «ДНР» Денис Пушилин наконец-то поднял тему дорог в «республике». Судя по его заявлениям, дорог, в ОРДО, как не было, так и не будет.

«Проблема дорог у нас была всегда. Дороги стоят дорого, а технологий, которые хотелось бы, чтобы у нас применялись, и чтобы эти дороги делались не на один сезон, увы, мы не видим. Я уже не первый год об этом говорю, что нужно руководствоваться опытом тех регионов Российской Федерации, которые провели уже эксперименты, и эксплуатация дорог позволила говорить о том, что эти эксперименты удачные», — заявил Пушилин, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

При этом он добавил, что главной проблемой в вопросе качества дорог является вопрос денег, ведь их просто нет «республики». Сначала нужно найти деньги как пополнить бюджет, считает Пушилин, а уже потом говорить о дороге.

В связи с такими заявлениями можно сделать вывод, что ситуация с дорогами в «республике» будет только ухудшаться.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО осложнилась ситуация с коронавирусом.