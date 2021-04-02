Боевики снова открыли огонь на Донбассе: ранен боец ВСУ

В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение

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Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса семь раз открывали огонь по позициям украинской армии на временно оккупированных территориях Донбасс. В результате вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УРА-Информ.

В штабе сообщили, что на Луганском направлении неподалеку населенного пункта Новотошковское пророссийские боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. Также известно, что на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ООС из минометов 120-го калибра, а также из гранатометов различных систем. Помимо этого, боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь», — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса пропадают мирные жители. В основном это девушки и мужчины зрелого возраста.