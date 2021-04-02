Боевики снова открыли огонь на Донбассе: ранен боец ВСУ

В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение
Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса семь раз открывали огонь по позициям украинской армии на временно оккупированных территориях Донбасс. В результате вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УРА-Информ.
В штабе сообщили, что на Луганском направлении неподалеку населенного пункта Новотошковское пророссийские боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. Также известно, что на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ООС из минометов 120-го калибра, а также из гранатометов различных систем. Помимо этого, боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса пропадают мирные жители. В основном это девушки и мужчины зрелого возраста.