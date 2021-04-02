Экономика

«Предлагаем поделиться с республикой своими деньгами»: в ОРДО повысят цены на сигареты и алкоголь

В ОРДЛО также растут и зарплаты

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В «Министерстве доходов и сборов ДНР» рассказали, когда и почему в ОРДО подорожают сигареты и алкогольные напитки. Об этом пишут подконтрольные ОРДО СМИ, передает УРА-Информ.

При этом, местный «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов подчеркнул, что в ОРДЛО также растут и зарплаты, именно по этому увеличивается оборот подакцизных товаров.

«Поэтому мы потихоньку начали планомерно приводить в соответствие стоимость лицензий на оборот подакцизных товаров. Мы предлагаем немножко нашим предпринимателям, занимающимся оборотом подакцизных товаров, поделиться с государством своими деньгами», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» ОРДО решили понять уровень благосостояние жителей «ДНР». «Народный Совет» ОРДО принял внесение законопроекта от «Правительства» по поводу увеличения минимальной заработной платы в «республике».

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