Серьезный обстрел на Донбассе: в Горловке горят дома

В ДНР просят не забывать пополнять запасы воды

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На временно оккупированных территориях Донбасса в части поселка Зайцево, который расположен в Горловке по улице Полетаева 169 и 171 горят дома. Об этом сообщает так называемый «мэр» города Иван Приходько, передает УРА-Информ.

Пожару, как отметил чиновник, предшествовал обстрел и опубликовал кадры пылающих строений.

При этом в пабликах сообщают о серьезных обстрелах на территории ОРДЛО.

«Также в ДНР просят не забывать пополнять запасы воды и заряжать мобильные устройства», — пишут в соцсетях.

Ранее сообщалось, что боевики на временно оккупированных территориях Донбасса семь раз открывали огонь по позициям украинской армии на Донбассе. В результате вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий ВСУ.