Происшествия

В ОРДЛО начали пропадать люди: в приоритете девушки и немолодые мужчины

Люди исчезали на территории Донбасса на протяжении всего времени ведения боевых действий

Время чтения: 37 Секунд

На временно оккупированных территориях Донбасса пропадают мирные жители. В основном это девушки и мужчины зрелого возраста. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Пользователи уточняют, что люди исчезали на территории Донбасса на протяжении всего времени ведения боевых действий, однако в последнее время ситуация усугубилась.

«В Донецке исчезают люди… мирняк… Они всегда пропадали в эти годы… Закономерность. Страшная. Но сейчас что-то зачастили… в приоритете девушки и немолодые мужчины. Может думают, что у зрелых деньги есть», — пишет один из пользователей.

Местный власти замалчивают ситуацию, как отмечают очевидцы.

Ранее сообщалось, что бывший боевик «ДНР» и российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что необходимо включить Донбасс в российский избирательный процесс. Таким образом, жители ОРДЛО сумеют получить право «избирать и быть избранными».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Нищета, хоть бы не позорились — в ОРДО местные жители собирали сахар с земли после ДТП (ФОТО)

Местные жители возмутились увиденным

Фармацевтическая компания виновата в сотнях смертей: все из-за одного лекарства

Все из-за лекарства Mediator

«Оружия в Горловке было на третью мировую войну»: в НВФ рассказали, как все начиналось на Донбассе

В 2014 году во многих подразделениях «ополченцы» получали оружие только при заступлении на пост

Убытки составили 5 млн грн и 50 жизней: в ГСЧС отчитались за неделю

Спасателям всего удалось сохранить 66 жизней

«Ситуация накаляется»: в ОРЛО сообщили об исчезновении «министра МВД ЛНР»

Корнет совершенно не появлялся на публике

Можно официально предъявлять претензии РФ: бывший узник «Изоляции» опубликовал имена причастных к пыткам

Публикация имен стала возможной при поддержке Bellingcat

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap