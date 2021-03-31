В ОРДЛО начали пропадать люди: в приоритете девушки и немолодые мужчины

Люди исчезали на территории Донбасса на протяжении всего времени ведения боевых действий

Время чтения: 37 Секунд

На временно оккупированных территориях Донбасса пропадают мирные жители. В основном это девушки и мужчины зрелого возраста. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Пользователи уточняют, что люди исчезали на территории Донбасса на протяжении всего времени ведения боевых действий, однако в последнее время ситуация усугубилась.

«В Донецке исчезают люди… мирняк… Они всегда пропадали в эти годы… Закономерность. Страшная. Но сейчас что-то зачастили… в приоритете девушки и немолодые мужчины. Может думают, что у зрелых деньги есть», — пишет один из пользователей.

Местный власти замалчивают ситуацию, как отмечают очевидцы.

Ранее сообщалось, что бывший боевик «ДНР» и российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что необходимо включить Донбасс в российский избирательный процесс. Таким образом, жители ОРДЛО сумеют получить право «избирать и быть избранными».