Происшествия

Нищета, хоть бы не позорились — в ОРДО местные жители собирали сахар с земли после ДТП (ФОТО)

Местные жители возмутились увиденным

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29 марта, в Макеевке, которая временно неподконтрольна украинскому правительству произошла серьезная ДТП при участии фуры. Грузовик с мешками с сахаром перекинулся на дороге.

Однако это, можно сказать весьма стандартная ситуация, ДТП случаются каждый день. Однако многих удивила совсем другое. В сети появились фотографии, на которых видно, как местные жители прямо с земли собирают сахар, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В комментарии к фотографиям пользователи в сети возмущаются, что люди пользуются несчастьем других и фактически мародерствуют.

«Нищета! Хоть бы не позорились», — написал один из местных жителей.

«Помню, когда в этом месте КамАЗ с картошкой лег, то водитель бедный сидел, обхватив голову руками. А вот население без зазрения совести нагребало картошку в тачки. И это не доведенный народ. Это так заложено, что нужно грести то, что плохо лежит и по фиг, что у кого-то беда», — добавил участник дискуссии.

«Даже смотреть стыдно», — написал местный житель.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО официально подняли цены на проезд в общественном транспорте.

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