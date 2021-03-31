Общество

Не совсем полноценные граждане РФ — Ходаковский о жителях ОРДО

Экс-командир подразделения НВФ о жителях ОРДО

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Бывший боевик «ДНР» и российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что необходимо включить Донбасс в российский избирательный процесс. Таким образом, жители ОРДЛО сумеют получить право «избирать и быть избранными».

Эту информацию распространил экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский. Он заявил, что так как ОРДЛО якобы «часть России», то жители «республик» должны это ощущать пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Он рассказал о недавней истории о том, что группа жителей ОРДЛО, которая имела российские паспорта выехала с детьми в один из городов России на соревнования, предварительно забронировав номера в бюджетной гостинице. При этом прибыв на место назначения им отказали в поселении по причине отсутствия штампа о регистрации.

«Выходит, не совсем полноценные мы граждане… Поэтому каждый шаг, делающий нас полноценными, важен, как мне кажется. Уверен, что многие скажут: слушай, да плевать мы хотели на выборы в России — все равно выберут, кого надо. Вы вон лучше о чем-нибудь более существенном поговорите, а лучше не поговорите — а сделайте. Что же, и такая точка зрения имеет право на жизнь», — заявил Ходаковский.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО официально подняли цены на проезд в общественном транспорте.

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