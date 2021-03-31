Общество

В ОРДО официально подняли цены на проезд в общественном транспорте: что известно

Местные коммунальные предприятия имеют большие долги

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Вчера, 30 марта, было опубликовано официальное распоряжение относительно подорожания проезда в общественном транспорте в «ДНР». Проезд в транспорте для местных жителей подорожает на четыре рубля.

Однако источник пишет, что эти 4 рубля не решат проблемы с обновлением парка, постоянными ремонтами и скромными доходами водителей в «ДНР». Также это не поможет и коммунальному электротранспорту, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Источник пишет, что электротранспортные коммунальные предприятия ряда городов имеют такие огромные долги за электроэнергию, что выплатить их без рассрочки просто не смогут. Местное предприятие просит ухватить некоторые «акты» для того, чтобы выдать транспортникам рассрочку на пять лет на выплату задолженности.

Так КП «Комбинат коммунальных предприятий города Ясиноватая»  имеет задолженность в 3,7 млн рублей. КП «Трамвайно-троллейбусное управление администрации г. Горловка» — 2,2 млн рублей. КП администрации Енакиево «Трамвайно-троллейбусное управление» — 1,3 млн рублей.

При этом ситуация с коммунальным транспорт в «ДНР» очень печальная.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО подорожают не только продукты, цены пойдут вверх на одежду и обувь.

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