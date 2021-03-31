Политика

Меркель и Макрон заинтересованы в мире на Донбассе: Зеленский ждет переговоров

Зеленский готовит переговоры с Меркель и Макроном

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский президент намерен обсудить ситуации на Донбассе с лидерами европейских стран.

Скорее всего стороны будут обсуждать то, чего достигли в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Источник считает , Меркель и Макрон заинтересованы в мире на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Европейцы крайне заинтересованы в мире на Донбассе, так как Меркель не хочет уходить на пенсию под «звуки взрывов», а Макрону необходимо готовиться побеждать на выборах 2022, а для этого надо громкие геополитические победы, которые нарастят его авторитет. Также Европа не хочет уступать бритам и американцам главную роль в украинском кейсе», — пишет источник.

На данный момент в Офисе президента готовят телефонный звонок к канцлеру Германии Меркель и Президенту Франции Макрону. С кем состоится первый телефонный звонок пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Путин отказался разговорить с Зеленским.

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