Политика

Почему Запад все чаще говорит о прекращении огня: Шарий нашел ответ

Родион Власов

Скандально известный блогер Украины и по совместительству лидер запрещенной партии «ППШ» Анатолий Шарий решил по-своему оценить ситуацию с призывами ряда европейских государств по Украинскому государству.

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Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале политик сослался на цитату немецкого издания Die Welt, в которой выразили уверенность, что реванш Украины ежедневно становится менее вероятным.

«У ВСУ каждый день сокращаются люди с материальными средствами. Враг, в свою очередь, все лучше приспосабливается, имея в собственном арсенале большие запасы. Неудивительно, что дипломаты Запада все чаще начинают говорить о том, чтобы стороны пришли к прекращению огня», – написал Шарий.

Другие же эксперты говорят о разных причинах: усталость от войны, действие агентуры Кремля, финансовый кризис и т.д. Со стороны официальных лиц пока никаких причин не называлось.

Напомним, США требуют уволить Резникова: инсайдер ОП сказал, в чем задумка Запада.

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