Происшествия

Россияне используют детей Украины в порнобизнесе: в Раде раскрыли скандальную информацию (фото)

Родион Власов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал возмутительные данные о том, как поступают с детьми Украины в Российской Федерации.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, жители России фактически занимаются продажей похищенных несовершеннолетних украинцев, чтобы эксплуатировать их в порнографической индустрии.

«Расценки составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тыс рублей (130 тыс грн). В переписке указано, что дети из Украины не имеют родственников», – сказано в сообщении.

Со стороны России, а также международных правозащитников пока не последовало никакой реакции. Не исключается, что в данный момент информацию перепроверяют соответствующие службы, чтобы сделать вывод и предоставить точные сведения о подобного рода инцидентах.

Напомним, в РФ запускают референдум о независимости: активисты сказали, что случится 16 февраля.

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