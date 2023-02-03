Топ-3 продукта для печени: врачи сказали, что нужно добавить в свой рацион

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Свежий чеснок

Источник алицина и селена, блокирующих болезнетворные возбудители, которые проникают в иммунную систему и способствующих естественной детоксикации. Это значительно снижает нагрузку на печень и активирует печеночные ферменты, выводящие токсины и продукты распада из организма.

Свекла

Содержит огромное количество растворимой клетчатки, обладает отличными очистительными свойствами. Кроме этого содержатся антиоксиданты, витамин В, железо и бетаин. Прекрасно чистит печень, избавляет от накапливающихся токсинов и улучшает ее функции.

Чечевица

Очень богата пищевыми волокнами, являющимися источниками растительного белка. Он усваивается гораздо лучше белков животного происхождения и способствует естественному улучшению печени.

Напомним, продукты, которые убивают человека: врачи сказали, от чего стоит отказаться.