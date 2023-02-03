Здоровье

Топ-3 продукта для печени: врачи сказали, что нужно добавить в свой рацион

Родион Власов

Немало людей страдают из-за проблем с «фильтром» нашего организма, но специалисты утверждают, что есть растения, которые могут помочь органу очиститься.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Свежий чеснок

Источник алицина и селена, блокирующих болезнетворные возбудители, которые проникают в иммунную систему и способствующих естественной детоксикации. Это значительно снижает нагрузку на печень и активирует печеночные ферменты, выводящие токсины и продукты распада из организма.

Свекла

Содержит огромное количество растворимой клетчатки, обладает отличными очистительными свойствами. Кроме этого содержатся антиоксиданты, витамин В, железо и бетаин. Прекрасно чистит печень, избавляет от накапливающихся токсинов и улучшает ее функции.

Чечевица

Очень богата пищевыми волокнами, являющимися источниками растительного белка. Он усваивается гораздо лучше белков животного происхождения и способствует естественному улучшению печени.

Напомним, продукты, которые убивают человека: врачи сказали, от чего стоит отказаться.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Продукты, которые убивают человека: врачи сказали, от чего стоит отказаться

Как известно, прием пищи играет важную роль в жизнедеятельности организма, однако некоторая продукция вредит человеку куда больше, чем другая, и врачи уже выяснили, что лучше исключить из рациона для сохранения здоровья.

Родион Власов

Как снизить давление за одну минуту: японский доктор назвал простой способ

Врач-фармацевт из Японии Масатоси Като раскрыл секрет, как в домашних условиях можно снизить давление довольно простым способом.

Родион Власов

Как поставить себе диагноз по ногтям: врачи рассказали о методике

Своеобразным зеркалом состояния здоровья есть ногти, и, как оказалось, их состояние может говорить о болезнях или нехватке витаминов.

Родион Власов

18-летняя американка узнала о своей беременности во время родов

Юная жительница Южной Каролины, США, Брай Блантон почувствовала боли в животе и при обращении в больницу неожиданно родила ребенка.

Родион Власов

Простой рецепт для укрепления сердца: врачи сказали, что нужно есть на голодный желудок

Как известно, сердце – это своего рода “двигатель” организма, поэтому задачей любого человека, который заботится о своем здоровье, является постоянная подпитка и укрепление данного органа.

kiman

SMAS-лифтинг: обзор процедуры

Возрастные изменения становятся заметными в первую очередь на лице.

Recent Post

Top Category