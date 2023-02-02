Политика

США требуют уволить Резникова: инсайдер ОП сказал, в чем задумка Запада

Родион Власов

Источник из Офиса Президента рассказал о том, что Соединенные Штаты нацелились на еще одного человека из Минобороны – Алексея Резникова.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак пытается сохранить министра обороны, но США требует уволить Резникова. На Банковой воспринимают это как попытку ослабить власть Зеленского в Украине и сделать его сговорчивым в переговорном кейсе с Кремлем», – сказано в сообщении.

Таким образом, если инсайдер прав, то глава Украины мог оказаться в непростом положении, которое требует определенных расчетов. Однако в данный момент неизвестно, что он сделает, учитывая давление со стороны западных партнеров.

Тем временем, ситуация с увольнениями чиновников и политиков все еще набирает обороты.

Как сообщалось ранее, кого Кабмин сегодня уволил: Арахамия назвал имена политиков и чиновников.

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