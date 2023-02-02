США требуют уволить Резникова: инсайдер ОП сказал, в чем задумка Запада

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».
«Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак пытается сохранить министра обороны, но США требует уволить Резникова. На Банковой воспринимают это как попытку ослабить власть Зеленского в Украине и сделать его сговорчивым в переговорном кейсе с Кремлем», – сказано в сообщении.
Таким образом, если инсайдер прав, то глава Украины мог оказаться в непростом положении, которое требует определенных расчетов. Однако в данный момент неизвестно, что он сделает, учитывая давление со стороны западных партнеров.
Тем временем, ситуация с увольнениями чиновников и политиков все еще набирает обороты.
Как сообщалось ранее, кого Кабмин сегодня уволил: Арахамия назвал имена политиков и чиновников.
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