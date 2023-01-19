Как закончится война РФ против Украины: на Западе дали ответ

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Об этой информации сообщил «ТСН», сославшийся на лидера Польши Анджея Дуду, передает «УРА-Информ».

«Никто из нас не может на 100% предусмотреть то, как закончится война в Украине. Однако Генеральный секретарь Североатлантического альянса говорит о том, что закончится все за столом переговоров. Вероятно, рано или поздно Киев и Москва вынуждены будут садиться за стол», – сказал Дуда.

Затем президент добавил, что, к сожалению, в данный момент в Польше не видят предпосылок для начала переговоров.

«Для Киева дело является очевидным – Российская Федерация должна выйти с тех территорий Украины, которые были ею заняты», – заключил Дуда.

Как сообщалось временем ранее, у Зеленского новое требование к Залужному: инсайдер сказал, кого начали перекидывать на Донбасс.