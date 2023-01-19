Происшествия

Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео)

Родион Власов

На территории Российской Федерации снова отличились достаточно странным поведением, которое зафиксировали в ряде средств массовой информации.

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Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в столице России была замечена установка системы ПВО «Панцырь». Ее решили установить на крыше одного из бизнес-центров. По неподтвержденной информации, еще один подобный экземпляр расположился на крыше одного из административных зданий Москвы.

К сожалению, неизвестно, для чего власти РФ или же исполнительные органы столицы решили установить на крыше защитную военную технику. Эксперты до сих пор не могут сойтись во мнениях, а теории предлагаются разные: превентивные меры, возможное нападение на Россию, перестраховка и т.д.

Официальные же власти пока отмалчиваются насчет всего вышеупомянутого. Впрочем, известно, что данный инцидент создал некоторую атмосферу напряженности в столице РФ.

Напомним, как закончится война РФ против Украины: на Западе дали ответ.

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