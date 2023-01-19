У Зеленского новое требование к Залужному: инсайдер сказал, кого начали перекидывать на Донбасс

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сказал, что Зеленский начал требовать от Залужного удерживать Бахмут любой ценой. На фронтовые линии Востока начали перебрасывать спецназовцев ГУР/СБУ/ВСУ. У Зеленского ждут обновленную партию военной помощи Запада. В итоге чтобы не портить информационный фон средств массовой информации, говорят о том, что за Соледар продолжают вестись бои», – сказал инсайдер.

В данный момент, действительно, не поступало официальных сообщений о том, что населенный пункт был сдан оккупантам. Более того, воины ВСУ иногда сами выкладывают кадры боев за город, чтобы подтвердить факт того, что Соледар все еще в составе Украинского государства.

Напомним, Путин может объявить войну Украине и новую волну мобилизации уже сегодня – аналитики ISW.