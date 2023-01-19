Продукты для долголетия: ученые сказали, что нужно есть для продолжительной жизни

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщил Express, передает «УРА-Информ».

Мощный элемент

Специалисты обратили внимание на астаксантин. Речь идет об особом виде антиоксиданта, который встречается лишь в определенных продуктах. Выяснилось, что он не только полезен в целом для органов, но может даже продлить жизнь. Однако даже на этом удивления не закончились. Эксперты уверяют, что астаксантин способен лечить даже хронические заболевания.

В чем он содержится?

Изначальная проблема специалистов заключалась в том, чтобы выявить, в чем его содержится больше всего. Так, например, природные источники астаксантина – это дрожжи, а также водоросли. Кроме того, есть он в определенных видах рыбы, креветках, крабах, а также лососе.

Сколько и чего нужно употреблять в день?

Ученые считают, что 3,6 микрограмм астаксантина будет достаточно. Получать такую дозу можно, употребив всего 165 грамм лосося. Однако важно, чтобы он был выловлен в дикой природе.

Напомним, что скрывается в темноте космоса между звездами: ученые дали свой ответ.