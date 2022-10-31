Политика

В США ответили, к чему Путин готовит Украину: ISW выяснили планы диктатора

Ирина

Российский диктатор Путин готовится не к ядерной атаке, а к затяжной обычной войне на Украине. Так говорит Американский институт изучения войны (ISW) в кратком анализе.

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Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

Эксперты уверяют, что последние полученные им данные указывают, что Путин готовится к потенциально затяжной кампании в Украине с помощью обычных средств удержания оккупированных территорий и попыток завоевать новые, а не к внезапной эскалации, например, путем применения ядерного оружия.

По мнению аналитиков ISV, это подтверждает «частичная мобилизация» Путина.

«Он заплатил за эту мобилизацию очень высокую внутреннюю цену в виде бегства сотен тысяч россиян в другие страны, беспрецедентных протестов и беспрецедентной критики действий российских военных и российских властей.  Хотел закончить войну, хотел продолжать и понимал, что ему нужно срочно отправить подкрепление в Украину, чтобы продержаться, пока не подвернется новая провокация и не переломит ситуацию в его пользу», — пишут авторы доклада ISW.

По их словам, Путин рассчитывает, что ныне мобилизованные резервисты будут удерживать свои позиции в Украине до конца весенней распутицы, когда новобранцы первой кампании пройдут четырех-шестимесячную начальную подготовку.

В то же время, по данным Института, Путин хочет добиться того, чтобы холодная зима и нехватка топлива вынудили некоторые европейские страны ограничить помощь Украине и смягчить отношения с Россией.

Напомним, армия РФ снова может выдвинуться на Киев: Генштаб предупредил граждан Украины.

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