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У ВСУ новые достижения на Донбассе: еще один город оказался в большей безопасности

Ирина

В Бахмуте Донецкой области защитники ВСУ прорвали оборону российской армии и продвинулись вперед. Более того, бойцы даже выложили некоторые снимки с данного направления, где еще недавно локализировались оккупанты из ВС РФ.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на недавнее заявление бойца ВСУ и по совместительству бывшего народного депутата Егора Фирсова, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, в последние дни Вооруженные силы Украины добились больших успехов на бахмутском направлении. Защитникам удается прорвать линию обороны нападающих и продвинуться вглубь от города на 2-5 км.

«Мы занимали стратегическое положение, раньше у нас не было стратегических точек. Условно там, где стояли бойцы нашего батальона, с окопами первой линии обороны, сейчас те окопы и блиндажи считаются тылом. Благодаря нашему воздушно-десантному отряду, предпринявшему очень важный и смелый шаг, они дали противнику п***лин», — написал Фирсов.

По его словам, в Бахмуте идут ожесточенные бои. Российская армия атаковала украинских защитников всем доступным вооружением и боеприпасами. Город очень сильно пострадал от бомбежек.

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