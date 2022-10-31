Экономика

РФ нанесла мощный удар по Донбассу: СМИ выяснили, какой ущерб был недавно нанесен

Ирина

Стало известно о том, что Российская Федерация не стала жалеть даже жителей тех регионов, которые были признаны ею как свои собственные. Выяснилось, что ВС РФ нанесла критический урон по цивильному объекту, который не только кормил людей, но и давал им работу.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Все началось с того, что оккупанты из РФ начали обстреливать птицефабрику под названием «Феникс» еще с 1 мая. Она находится на территории Славянского района в Донецком регионе. Еще недавно она была одним из ключевых предприятий подобного формата в области, и приносила примерно до полумиллиона яиц.

Однако из-за ударов РФ там погибло 800 000 кур. Более того, пока даже примерно никто не может подсчитать, какой ущерб был нанесен производству из-за ракетных ударов. Впрочем, некоторые подсчеты уже есть. Как выяснилось, только одна потеря кур обошлась предприятию в 120 миллионов гривен.

Напомним, у Зеленского пригрозили россиянам после утреннего обстрела: Ермак сказал, что ждет жителей РФ.

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