Путин намерен менять этнический состав на оккупированных территориях: Данилов раскрыл план диктатора

«Военное положение», объявленное российским диктатором Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, является подготовкой к массовой депортации украинцев в депрессивные регионы РФ с целью изменения этнического состава украинских территорий.

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Такое мнение выразил глава СНБО Алексей Данилов в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Введение Путиным военного положения в аннексированных областях Украины — это подготовка к массовой депортации украинского населения в охваченные кризисом регионы России с целью изменения национального состава оккупированных территорий. Преступление, которое должна осудить ООН, уже совершено Россией в Крыму и не понесло наказания», — написал Данилов.

Воєнний стан путіна в анексованих регіонах 🇺🇦 – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони 🇷🇺 для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений росією в Криму й залишився не покараний. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 19, 2022

Пользователи соцсетей согласились с мнением чиновника. Более того, люди обратились к неравнодушным деятелям, дабы те показали вышеупомянутое сообщение представителям Евросоюза и Соединенных Штатов.

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