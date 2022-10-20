Политика

Путин намерен менять этнический состав на оккупированных территориях: Данилов раскрыл план диктатора

Ирина

«Военное положение», объявленное российским диктатором Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, является подготовкой к массовой депортации украинцев в депрессивные регионы РФ с целью изменения этнического состава украинских территорий.

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Такое мнение выразил глава СНБО Алексей Данилов в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Введение Путиным военного положения в аннексированных областях Украины — это подготовка к массовой депортации украинского населения в охваченные кризисом регионы России с целью изменения национального состава оккупированных территорий. Преступление, которое должна осудить ООН, уже совершено Россией в Крыму и не понесло наказания», — написал Данилов.

Пользователи соцсетей согласились с мнением чиновника. Более того, люди обратились к неравнодушным деятелям, дабы те показали вышеупомянутое сообщение представителям Евросоюза и Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, Буданов назвал точную дату конца войны в Украине: в ГУР появилась многообещающая информация.

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