Таяние ледников приведет не только к наводнению: ученые предупредили о больших трагедиях

Исследователи из Оттавского университета в Канаде провели эксперимент и выяснили, что из-за повышения глобальной температуры могут «проснуться» вирусы и бактерии, попавшие когда-то в ледники. Но не только они могут представлять серьезную угрозу для всего живого.

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Об этой информации сообщили в The Guardian, передает «УРА-Информ».

Ученые исследовали высокогорное арктическое пресноводное озеро Хазен, из которого собрали почву и отложения. Анализ показал, что риск распространения вируса может возрасти по мере таяния ледников.

Вирусы и бактерии в ледниках

Известно, что ледники содержат множество вирусов и бактерий. Однако из-за повышения глобальной температуры они могут попасть в окружающую среду.

Ярким примером этого явления является эпидемия сибирской язвы 2016 года на севере Сибири, в результате которой трупы зараженных северных оленей оттаивали в вечной мерзлоте. В связи с этим ученые решили собрать грунт и отложения из озера.

Были секвенированы РНК и ДНК, что помогло идентифицировать сигнатуру. Это соответствует сигнатурам известных вирусов, что позволяет ученым запустить алгоритм для оценки вероятности того, что эти вирусы будут распознавать группы неродственных организмов.

Возможная эпидемия?

Они обнаружили, что риск передачи вируса новому хозяину выше при попадании большого количества талой воды, подобно глобальному потеплению. По словам исследователей, прогнозирование высокого риска заражения не является прогнозированием фактического воздействия инфекции. В настоящее время такие вирусы и их «переносчики» в окружающей среде не встречаются, поэтому вероятность катастрофических последствий пока невелика.

Ученые говорят, что изменение климата повлияет на многие существующие виды, что может привести к тому, что новый хозяин вступит в контакт со старыми вирусами или бактериями. Но может ли это спровоцировать новую пандемию, сказать сложно. В будущем ученые хотят изучить все микробные миры, обнаруженные на Земле.

Напомним, мировой океан хотят признать живым существом: ученые пришли к интригующим выводам.