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ВС РФ готовятся отходить еще дальше по фронту: военкоры России признались в плачевной ситуации

Ирина

Российские военные корреспонденты и пропагандистские каналы считают, что Кремль «сдаст» оккупированный Россией Херсон, и продумают очередное оправдание якобы неспособности войск удержать город или из-за нежелания использовать гражданское население.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Так, российский источник написал, что армия РФ не видела строительства хорошей укрепленной линии обороны вокруг Херсона, хотя у РФ было на это время.

«И само собой разумеется, что эти пределы могут быть легко превышены с помощью современного оружия и что они не имеют смысла. Я просто смотрел, как АДН не выдерживало жидкий опорник в посадке из 200 метрах окопов и 3 укрытиях. Можно было бы выстроить всю оборону в городе», – сообщают деятели росСМИ.

Кроме того, российская военная разведка признает, что моральный дух, дисциплина и боевая подготовка российской армии в Херсоне не на самом высоком уровне. Потому уже сейчас идет речь о том, что Кремль попросту сдаст южный город Украины.

Напомним, дроны Ирана в скором времени перестанут нести угрозу для Украины: Столтенберг ответил почему.

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