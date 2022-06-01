Элита Кремля готовится к уходу Путина от власти: Соловей обратил внимание на ряд факторов

Известный политолог Валерий Соловей рассказал о том, что властные структуры Российской Федерации начали вести себя достаточно любопытно. Он уверяет, что все указывает на скорый уход главы Кремля Владимира Путина из политики.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Соловей утверждает, что Кремль внимательно следит за ситуацией в России. По его словам, власти готовятся к тому времени, когда Владимир Путин не сможет в полной мере играть свою роль лидера нации.

«Есть учебная программа и реализуется республиканский список Госсовета. Но действительно ли это совпадение? Судя по логике Путина, этот орган будет нести ответственность за всю администрацию страны в случае ухудшения его здоровья», – сообщил политолог в начале.

На вопрос подписчика, есть ли у Соловея доказательства возможной болезни Путина, тот сослался последнее заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Эти люди, каждый день вравшие о «спецоперации» на Украине, убедили всех, что Путин «самый живой» и что у него крепкие руки», – сообщил Соловей.

Напомним, Данилов прокомментировал слухи о скором конце войны: секретарь СНБО поделился не самым радостным прогнозом.