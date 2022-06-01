Элита Кремля готовится к уходу Путина от власти: Соловей обратил внимание на ряд факторов

Известный политолог Валерий Соловей рассказал о том, что властные структуры Российской Федерации начали вести себя достаточно любопытно. Он уверяет, что все указывает на скорый уход главы Кремля Владимира Путина из политики.
Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».
Соловей утверждает, что Кремль внимательно следит за ситуацией в России. По его словам, власти готовятся к тому времени, когда Владимир Путин не сможет в полной мере играть свою роль лидера нации.
«Есть учебная программа и реализуется республиканский список Госсовета. Но действительно ли это совпадение? Судя по логике Путина, этот орган будет нести ответственность за всю администрацию страны в случае ухудшения его здоровья», – сообщил политолог в начале.
На вопрос подписчика, есть ли у Соловея доказательства возможной болезни Путина, тот сослался последнее заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Эти люди, каждый день вравшие о «спецоперации» на Украине, убедили всех, что Путин «самый живой» и что у него крепкие руки», – сообщил Соловей.
Напомним, Данилов прокомментировал слухи о скором конце войны: секретарь СНБО поделился не самым радостным прогнозом.
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