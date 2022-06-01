Политика

Второй этап войны РФ в Украине заканчивается не в пользу Москвы: Кох сообщил, что происходит

Альфред Кох считает, что так называемая «Фаза II» войны против Кремля в Украине закончилась бы еще одним поражением России.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

«После неудавшейся атаки на Киев Кремль отверг и объявил о начале политики «Фаза II» и заявил о своей победе над всем Донбассом. Это был месяц. Сегодня повсюду, кроме Северодонецка, идет мощное российское военное наступление. В целом можно сказать, что война окончена в нужное время», — написал на своей странице в Facebook бывший чиновник путинского режима Альфред Кох.

По его словам, вторжение в Донбасс подошло к концу, украинские войска выбили врага из Харькова и начали оттеснять левый берег Днепра в сторону Херсона.

«Считается, что у руководителей русской армии не было ни стимула, ни причины переломить ситуацию. Теперь они терпят поражение. Если еще их разобьют в направлении Попасной, то нетрудно предсказать, какой успех будет на третьем этапе», — написал Кох.

Напомним, Госдеп США предупредил о возможной аннексии Херсона Россией.

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